Soldi per presepe: come spende i soldi la Lega al Nord

La Lega spende i soldi dei contribuenti per le scuole che fanno il presepe. Fa ridere ma è drammatico, in un paese in cui le scuole stanno a pezzi e l’istruzione è ridotta nelle condizioni che gli alunni e gli studenti vedono tutti i giorni. Eppure è proprio così. Racconta oggi Repubblica:

Il Veneto ha stanziato 50 mila euro per la realizzazione dei presepi in 178 istituti tra scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale. Altrettanto ha fatto la Lombardia, 50 mila euro stanziati, 250 euro a testa, per le scuole che vogliono fare il presepe. In Piemonte l’assessora all’istruzione Elena Chiorino ha diramato una circolare per invitare i presidi a fare il presepe. Ad Ascoli Piceno il sindaco Marco Fioravanti, Fratelli d’Italia, in collaborazione con la diocesi ha fatto sì che l’Amministrazione comunale donasse un presepe acquistato a Betlemme e un albero di Natale a tutte le scuole di infanzia, primaria e media del territorio.

In Friuli Venezia Giulia una mozione, sempre del gruppo di Fratelli d’Italia, ha impegnato la giunta a diffondere i presepi nelle scuole della regione «per tutto il periodo natalizio». Nella provincia di Bolzano l’esposizione del presepe si inserisce nell’annosa querelle della comunità italiana opposta a quella di lingua tedesca e infatti l’assessore Giuliano Vettorato ha invitato tutti i dirigenti degli istituti in lingua italiana ad allestire all’interno delle scuole e delle classi il presepe, «valorizzando questo simbolo della cristianità e della tradizione locale», dove in quel «locale» c’è un’opposizione al più germanico abete decorato. Dove la regione non è amministrata dal centrodestra, i suoi esponenti si sono comunque fatti sentire. In Toscana ed Emilia Romagna gli esponenti di opposizione hanno chiesto di promuovere i presepi come simbolo di integrazione.