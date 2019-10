Smeriglio e le primarie aperte al M5S per il candidato sindaco di Roma

Va controcorrente Massimiliano Smeriglio, eurodeputato del Partito Democratico, rispetto al vento che soffia in Umbria e in un’intervista rilasciata a Mauro Favale su Repubblica sostiene che le primarie del PD per il candidato sindaco di Roma dovrebbero essere aperte al MoVimento 5 Stelle, possibilmente senza l’ingombrante presenza di Virginia Raggi:

«A Roma bisogna trovare candidature che abbiano qualcosa da dire alla città e non siano calate dall’alto. E passare per le primarie del campo progressista». Di questo campo fa parte l’M5S?

«Se c’è voglia e coraggio di misurarsi, passando per regole democratiche condivise e allargando ai 5 Stelle, sarebbe una novità importante».

La Raggi rappresenta uno scoglio in questo percorso?

«La città sta vivendo uno dei suoi periodi più neri: manca la visione, la passione, la cura della capitale. Il giudizio politico su Raggi è negativo». Va tolto dal tavolo, insomma, un bis della sindaca?

«Se i 5 Stelle vogliono costruire con noi un’alleanza progressista sono benvenuti. Ma senza Raggi. Ma dobbiamo evitare di passare dalla padella della gestione Raggi alla brace di un sindaco razzista e sovranista».

Smeriglio insomma tiene il punto come ieri Dario Franceschini su Twitter. Ora tutto sta a scoprire cosa ne pensa il Commissario Calendoni.

