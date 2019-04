Il cuore spezzato di Armando Siri (per colpa di Toninelli)

Armando Siri è molto arrabbiato con Danilo Toninelli. O meglio, è addolorato. Perché il ministro delle Infrastrutture, togliendogli le deleghe, ha spezzato “un rapporto umano” con lui che ovviamente “è innocente”. Nell’intervista che rilascia oggi al Messaggero Siri fa il pieno di tenerezza ma non risponde ad alcuna domanda sui 30mila euro che avrebbe preso. Eppure bastava un sì o un no:

«Guardi sono innocente,non ho fatto nulla, mi creda. Ora non voglio aggiungere nulla, ci penseranno gli avvocati, sono davvero stupito e dimostrerò quanto sto affermando».

Comunque da questa mattina risulta indagato per pressioni indebite e di corruzione. Si parla di 30 mila euro che lei avrebbe ottenuto per proporre degli emendamenti.

«La blocco. Io non c’entro nulla. E sono tranquillissimo».

Eppure le accuse sembrano pesanti.

«Guardi, non so veramente di cosa stiamo parlando».

Lei, secondo i magistrati che l’accusano, avrebbe avuto frequenti rapporti con un faccendiere impegnato nel settore eolico, su cui indaga proprio la Dia da tempo.

«Non so chi sia questa persona. Non so assolutamente nulla di questa storia e poi di emendamenti me ne chiedono ottocento al giorno, non sto a guardarli tutti. Di certo seguo le regole».

La sua vicenda giudiziaria ha scatenato una vera guerra a tutto campo tra Lega e 5 Stelle dopo che il ministro Toninelli ha chiesto l’immediata revoca delle sue deleghe. Di fatto non ha aspettato nemmeno un secondo e appena diffusa la notizia le ha subito tolto la fiducia. Come si sente? Tradito e già condannato?

«Ci sono rimasto male. Mi sembra tutto davvero assurdo. Sono da poco in politica, ma sto imparando sulla mia pelle che ci vuole un pelo sullo stomaco grande così. Ci vuole una freddezza assoluta per evitare che i rapporti umani vengano spazzati via in pochi istanti. Non mi aspettavo questa reazione. E’ stato spezzato, ripeto, un rapporto umano».