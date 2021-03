Simona Malpezzi è la nuova capogruppo al Senato del Partito Democratico

La telenovela della casa Pd è finita, e Simona Malpezzi è stata eletta all’unanimità capogruppo dei democratici al Senato. La votazione arriva dopo alcuni giorni di attriti tra Enrico Letta e l’ex (ormai) numero uno dem di Palazzo Madama Andrea Marcucci. Perché il nuovo segretario del Pd ha chiesto a lui e a Graziano Delrio (ex capogruppo alla Camera) di fare un passo indietro a favore di due nomi di donne, perché – parole sue – “è irricevibile che tutti i vertici del partito siano uomini”. Delrio, non si sa bene se di buon grado, ha accettato subito, Marcucci no. E anzi: tirava aria di rottura tra i due: “Non ha dato motivazioni convincenti per il cambio a Montecitorio e a Palazzo Madama”. Ma, in politica si sa, poi l’accordo si trova. E infatti ieri ha virato: “Chiedo di sottoscrivere la candidatura non di Andrea Marcucci ma di Simona Malpezzi”.

Capogruppo Pd al Senato: l’elezione di Simona Malpezzi

Subito dopo l’elezione all’unanimità di Simona Malpezzi, è arrivato il messaggio di Erico Letta, che ha affidato a Twitter le sue parole:

Simona Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei senatori Pd. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte le senatrici e i senatori del Partito democratico. Al lavoro al servizio dell’Italia.

Ieri la senatrice Malpezzi aveva annunciato così la candidatura, auspicandosi l’unanimità:

Ringrazio per l’opportunità che mi è stata concessa e auspico fortemente che la mia possa essere una candidatura unitaria sostenuta da tutte le colleghe e i colleghi del Senato con i quali in questi anni ho lavorato con impegno e passione e condiviso tante sfide.

Ora tutti i vertici del Pd sono nuovi: il segretario, i vice di Letta, e le capogruppo. Si può dire quindi che l’era Letta sia ufficialmente iniziata. In bocca al lupo all’ex presidente del Consiglio spodestato nel 2014 da Matteo Renzi.