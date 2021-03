Le proposte di Enrico Letta che fanno discutere

“Non sono qui per guidarvi alla sconfitta”. Enrico Letta è il nuovo segretario del Pd da poche ore e già si parla del voto ai sedicenni e di Ius Soli

“Non sono qui per guidarvi alla sconfitta”. Enrico Letta è il nuovo segretario del Pd. Si candida a plasmare un “nuovo partito” non votato solo al potere, che dia spazio alle donne, piaccia ai giovani. E che vinca. Sulle orme dell’Ulivo di Prodi, con una coalizione di centrosinistra “espansa” da Roberto Speranza a Matteo Renzi, pronta ad allearsi con “il M5s di Giuseppe Conte”. Letta archivia la proposta zingarettiana del proporzionale e prova a rilanciare il Mattarellum. L’orizzonte è il 2023: battere Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Come? Giovanna Vitale su Repubblica elenca le proposte del neo segretario: