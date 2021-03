La rivoluzione di Letta del Pd parte dalle donne: “I vertici tutti uomini, irricevibile”

“Un partito come il nostro, organizzato con vertici tutti uomini, semplicemente in Europa non ha cittadinanza. Un uomo segretario, due capogruppo maschi, 3 ministri maschi nel governo, 5 presidenti di regione maschi: questa è la nostra prima fila. È irricevibile”.

Da quando è arrivato al Nazareno, Enrico Letta sta cercando di far ordine nel Partito democratico. Che, lo hanno detto in molti e non lo ha smentito nessuno, abbondava (si usa l’imperfetto per fiducia nei suoi confronti) di correnti interne: quelli più vicini a Renzi, gli amici di Bonaccini, tutta l’ala zingarettiana, e così via. Ora: Letta è stato nominato successore del governatore del Lazio quasi all’unanimità. Fattore che ha fatto ben sperare: creare un fronte unico, libero da “unanimità”, ma – come ha detto oggi l’ex presidente del Consiglio – forte “dell’unità”.

E però: già su alcuni versanti le cose si fanno complicate, primo fra tutti il testa a testa Letta-Marcucci. Andrea Marcucci è il capogruppo del Pd al Senato a cui proprio il nuovo segretario ha chiesto di fare un passo indietro, come lo ha chiesto al capogruppo della Camera Graziano Delrio. Che l’ha fatto, dicendo: “La sfida di Enrico Letta e del Partito Democratico per la parità di genere è la mia sfida. Per questo mi faccio da parte per una soluzione che porti una donna alla guida dei Deputati PD. Decideremo insieme per il bene di una grande comunità politica”. E lo a detto dopo che questa mattina all’Assemblea dei deputati del Pd a Montecitorio il numero 1 del Nazareno aveva fatto notare una cosa non da poco, su cui già qualcuna e qualcuno aveva espresso il proprio disappunto. E ovvero: la parità di genere nel partito. Ha detto Enrico Letta:

Un partito come il nostro, organizzato con vertici tutti uomini, semplicemente in Europa non ha cittadinanza. Un uomo segretario, due capogruppo maschi, 3 ministri maschi nel governo, 5 presidenti di regione maschi: questa è la nostra prima fila. È irricevibile.

Graziano Delrio il passo indietro lo ha fatto, Marcucci no: “La tua popola sui capigruppo è troppo generica”, gli ha detto con un messaggio. Eppure Letta lo aveva chiesto per favore: “Vi chiedo di aiutarmi. So che chiedo un sacrificio gravoso a Marcucci e Delrio. Chiedo ad Andrea generosità, anche nel gestire con voi questo passaggio”. A niente è servito anche l’appello a fidarsi di lui, che aveva detto: “Fidatevi di me. Se sono tornato è per scrivere insieme a voi un pezzo di storia del nostro paese”.