Che Luigi Di Maio abbandonasse il Movimento, per qualcuno era ormai scontato: “Siamo a un punto di non ritorno: Luigi Di Maio ha pianificato la sua uscita dal Movimento Cinquestelle”, aveva dichiarato solo qualche giorno fa Michele Gubitosa, uno dei cinque vicepresidenti del M5S. Si può dire lo stesso della benedizione di Silvio Berlusconi al ministro degli Esteri? Secondo un articolo di Repubblica, il Cavaliere ha sempre avuto una simpatia per l’ex capo politico del Movimento: “Quel ragazzo è proprio bravo”. E a confermarlo sarebbe stato proprio Di Maio nel suo libro, quando ha raccontato che nel 2019 a Mediaset Berlusconi lo aveva inseguito nei corridoi per fargli i complimenti.

Silvio Berlusconi benedice Luigi Di Maio e il suo addio al Movimento 5 stelle

C’è chi vocifera che l’uscita del ministro dal M5s sia stata vista di buon occhio dal leader di Forza Italia: sarebbe, infatti, un bene che l’ala più moderata si sia distaccata dai colleghi radicali. Possibile dialogo tra i due? È ancora presto per dirlo. Nuovi scenari si apriranno presto al Parlamento. Intanto Beppe Sala, Gianfranco Librandi, Federico Pizzarotti, Bruno Tabacci, Luigi Brugnaro sono gli interlocutori ai quali adesso guarda Luigi Di Maio per cercare sponde e appoggi al suo nuovo gruppo parlamentare, “Insieme per il futuro”, generato dal suo addio al Movimento 5 Stelle che ha portato con sé lo spostamento di una settantina di parlamentari.