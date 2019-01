Signorini si scusa con Virginia Raggi per le falsità sulla sua relazione

Alfonso Signorini ha pubblicato sul numero odierno di Chi le sue scuse a Virginia Raggi per la falsa notizia della sua relazione con Daniele Frongia pubblicata nel maggio 2016 e costata al settimanale una causa civile per diffamazione. Il settimanale Chi raccontava della crisi coniugale, poi superata, con il marito Andrea Severini, e aggiungeva che Frongia aveva all’epoca come obiettivo «quello di diventare vicesindaco in caso di vittoria della fidanzata Raggi», la notizia era falsa.

E oggi Signorini lo ammette: