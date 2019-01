Bird Box Challenge: Netflix chiede agli utenti di piantarla di girare con bende agli occhi

Bird Box è un film prodotto da Netflix, adattamento cinematografico di Susanne Bier del romanzo omonimo del 2014 scritto da Josh Malerman, in cui si racconta di un’umanità sotto attacco da parte di forze misteriose che “entrano” nel cervello delle persone attraverso la luce e li spingono al suicidio. Nel film i protagonisti che vogliono salvarsi sono costretti a girare per le città con bende davanti agli occhi.

Bird Box Challenge: Netflix chiede

Ebbene, un tweet pubblicato ieri dall’account ufficiale di Netflix chiede di evitare di farsi male con la Bird Box Challenge, ovvero di evitare di andare in giro con le bende agli occhi per sfida perché è pericoloso, e dice che Boy e Girl (due piccoli protagonisti del film, così chiamati dalla madre per motivi che costituirebbero spoiler) hanno un desiderio da esaudire per il 2019: che nessuno finisca in ospedale a causa di un meme.

Cosa sta succedendo? Sta succedendo che molte persone stanno pubblicando per sfida video e foto che li ritraggono mentre effettuano bendati attività per le quali è assolutamente necessario aprire gli occhi e tenerli bene aperti.

C’è chi taglia i capelli (con un rasoio) a un altro mentre è bendato…

E c’è chi, innocentemente, calpesta la mattonella dedicata a Sandra Bullock del viale delle star a Hollywood

La Bird Box Challenge e Netflix

Come si vede non si tratta per forza di attività da incoscienti, anzi: in molti sembrano più che altro aver accettato la sfida in maniera satirica. Ma c’è anche chi si benda, benda i suoi bambini e li porta a spasso in una situazione che potrebbe evidentemente diventare pericolosa, prima o poi. E c’è chi cucina con una benda sugli occhi:

O fa altre attività casalinghe che potrebbero essere comunque pericolose: