Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 15 luglio, decine di agenti di polizia e blindati sono presenti in via cardinal Domenico Capranica, nella zona nordovest di Roma, in vista di un possibile sgombero di uno storico palazzo occupato. Alcuni degli occupanti sono scesi in strada per chiedere chiarimenti. Per questa mattina, alle 5, i movimenti si erano dati appuntamento proprio su quella strada per evitare lo sgombero del palazzo. Gli organizzatori hanno però anticipato la manifestazione e hanno chiamato a raccolta gli attivisti già per questa notte.

Lo sgombero notturno di via Cardinal Capranica

Paolo Ciani, consigliere regionale, scrive su Facebook: “Da stanotte all’una un pezzo di Primavalle è isolato da numerosi rappresentanti della polizia che hanno “sigillato” una parte di quartiere in preparazione dello sgombero di Via Cardinal Capranica. Sono preoccupato con queste premesse di cosa potrà capitare tra poche ore. Siamo qui con altri due colleghi – Alessandro Capriccioli e Marta Bonafoni – con cui avevamo promosso un documento sottoscritto da oltre 20 consiglieri, inviato al Prefetto, in cui chiedevamo la sospensione di sgomberi senza alternativa”.

Via Cardinal Capranica è uno dei 22 sgomberi annunciati a Roma: palazzi su cui pendono sentenze che impongono al ministero dell’Interno salatissimi risarcimenti a favore dei legittimi proprietari, la restituzione immediata del bene o il suo sequestro. Nella lista non c’è il palazzo occupato da Casapound.

Via Cardinal Capranica sgomberato

Secondo i presenti lo sgombero sarebbe dovuto cominciare stamattina alle 5 ma vista la mobilitazione di questi giorni le forze dell’ordine hanno deciso di anticipare. Tra i presenti anche Christian Raimo, assessore al III Municipio:

Sono le 4. Abbiamo dormito per strada assistendo a questo scempio del primo sgombero notturno accaduto a Roma. pic.twitter.com/xabrxzgPk7 — christian raimo (@christianraimo) 15 luglio 2019

Nell’ex scuola vivono 340 persone, 78 nuclei familiari, 80 bambini, in particolare marocchini, egiziani, romeni ma anche diversi italiani, come censito nei mesi scorsi dal Campidoglio.

Sgombero nel cuore della notte. Zone rosse. Scene di repressione urbana pesantissima a via Cardinal Capranica. pic.twitter.com/UzZK2PX0OZ — christian raimo (@christianraimo) 14 luglio 2019

Cosa succede a via Cardinal Capranica

Lo sgombero a Primavalle era già in calendario un paio di settimane fa, poi venne rimandato all’ultimo momento. Ma Palazzo Valentini non vuoleaspettareoltre. La neo-prefetta Gerarda Pantalone è intenzionata a portare avanti il programma del Viminale.

Leggi anche: Tutti i leghisti che sbugiardano Salvini (su Savoini e la Russia)