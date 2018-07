L’affarone che Bonafede ha fatto fare all’amico di Tarantini sul tribunale di Bari

Dopo la prima appassionante puntata che risale a ieri, emergono nuovi e interessanti particolari sull’immobile che il ministero della Giustizia ha affittato per usarlo come sede del tribunale di Bari e di proprietà di Giuseppe Settanni, amico di Gianpi Tarantini che ha versato centinaia di migliaia di euro all’imprenditore Michele Labellarte, che si è scoperto fosse il cassiere del clan Parisi, il più pericoloso della città.

Il ministero sceglie la Sopraf e il ministro Bonafede annuncia, trionfale, la risoluzione del “caso Bari” in una diretta Facebook. Magistrati e avvocati storcono il naso (il palazzo è piccolo e non può ospitare tutti gli uffici). E soprattutto, come documentano gli atti di cui Repubblica è in possesso, ci sono varie circostanze singolari. Sopraf acquista il palazzo il 27 aprile del 2018, un mese prima della gara.

La proprietà era del Fip, il Fondo immobiliare pubblico, il cui presidente è Gianpiero Nattino, a cui il Mef negli scorsi anni ha ceduto una serie di immobili da cartolarizzare. Per Settanni, secondo tutti gli analisti, è un grande affare: quattro milioni e 100mila euro più Iva, a fronte di una rendita catastale da dieci milioni.