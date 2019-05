S’è svegliato! Andrea Scanzi chiede le dimissioni di Di Maio

Andrea Scanzi chiede le dimissioni di Luigi Di Maio. Ieri a Otto e Mezzo il giornalista del Fatto Quotidiano ha spiegato che il vicepremier e bisministro dovrebbe dimettersi “innanzitutto perché ha quattro incarichi. Ora, io credo che quattro incarichi non se li potesse permettere neanche Adenauer e fino a prova contraria Di Maio non è Adenauer”, dice. Va segnalato ad Andrea Scanzi che Di Maio ha quattro incarichi dal giugno 2018 ma ciascuno ha i suoi tempi per accorgersi delle cose e se lui ci mette un pochino di più rispetto a tutto il resto d’Italia per arrivarci non bisogna fargliene una colpa.

Scanzi sostiene anche che Di Maio debba dimettersi da Capo Politico del MoVimento 5 Stelle, ovvero dall’unico incarico che ha perché è stato eletto da qualcuno, ovvero dagli iscritti alla piattaforma Rousseau. Ciò in virtù del fatto che ha perso le elezioni, anche se non risulta fossero un referendum su di lui. Di Maio sarà sicuramente messo sotto tutela e forse gli conviene lasciare gli incarichi al MISE visto che ha fatto una marea di figuracce in quel ruolo. Scanzi, invece, si è finalmente accorto che non è Adenauer. Un grande passo per lui, un piccolo passo per l’umanità.

