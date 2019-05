La faccia di Travaglio quando ammette che il M5S può stare solo all’opposizione

In questo rarissimo filmato appena recuperato dagli archivi di M5Slandia potete ammirare il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio a Otto e mezzo mentre ammette – oppure consiglia, come preferite – al MoVimento 5 Stelle di tornare all’opposizione. All’opposizione, si sa, la vita del politico è comoda: questo non va bene, questo neppure, questo colpisce le minoranze, e allora la Costituzione etc. Quando si è al governo, invece, si fa. E quando si fa senza essere capaci di fare (citofonare Raggi per i dettagli) poi prima o poi gli elettori (che a Roma hanno già salutato i 5 Stelle, ad esempio, così come a Torino e a Livorno: coincidenze?) ti sfanculano.

Travaglio indica invece al MoVimento 5 Stelle l’unica strada praticabile: diventare dei virus, come diceva Bertinotti. Seguite, compagni?

