E le Sardine cacciano anche il gruppo di Catania perché ci sono troppi sindacalisti

Emanuele Lauria su Repubblica oggi racconta che le Sardine hanno cacciato anche il gruppo di Catania dopo le epurazioni di questi mesi come quella di Napoli:

Stavolta il siluro è per un’intera comunità di attivisti, definiti dai leader “mele marce” nella chat interna del movimento, ritenuti colpevoli di essere manovrati «da parte del Pd e della Cgil locali». Da tempo, in realtà, Mattia Santori e gli altri fondatori del movimento stavano cercando una soluzione a una situazione divenuta ingestibile. Accuse reciproche e veleni avevano infiammato il clima. Fino all’elezione di un rappresentante della Cgil come delegato catanese per il “congresso” di Scampia, poi rinviato. Elezione contestata da Bologna.

Ieri l’epilogo, nello stesso giorno in cui a Palermo altre Sardine dal volto noto – Lorenzo Donnoli, Giulia Trappoloni, Jasmine Cristallo – salivano a bordo della Mare Jonio, in attesa di partecipare a una missione della Ong Mediterranea in soccorso dei migranti. Con un post sulla pagina 6000Sardine i leader nazionali hanno additato vecchie «logiche di potere, strategie nascoste, sotterfugi» fra gli attivisti catanesi: «Hanno prevalso personalismi e la ricerca di interessi individuali». Fino al clou dell’accusa: «Qualcuno si è impossessato strategicamente di un gruppo, isolando i suoi fondatori e chi ha cercato di evitare che il movimento venisse ingoiato da un gioco politico fin troppo visibile condotto da parte del Pd e Cgil locali».