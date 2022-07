“Io sudo, lui no”, l’impresa di Salvini che trasforma il sudore in indice di capacità politica | VIDEO

La campagna elettorale è iniziata nel peggiore dei modi. Il giorno dopo la fine ufficiale del governo Draghi, il primo brivido è arrivato dalle promesse elettorali di Silvio Berlusconi (che ha rinverdito i fasti dell’inizio degli anni 2000) su pensioni minime e alberi. Poi, a stretto giro di posta, la partita del centrodestra si è spostata a Domodossola, dove è andato in scena un paradossale comizio di Matteo Salvini. E il leader della Lega è riuscito a trasformare anche il “sudore” in un argomento politico.

Salvini trasforma il sudore in indice di capacità politica

Durante l’apparizione sul palco di Domodossola, uno sbarbato (per via di una “scommessa” proprio con Berlusconi) Matteo Salvini ha provato a umanizzare la propria campagna elettorale, attaccando – sul sudore – il Partito Democratico e il suo segretario Enrico Letta:

“Mi faccio la barba, c’ho le braghe corte, mangio la salsiccia a sudo. E vabbè. Son mica come quelli del Pd che non sudano mai. Evidentemente perché hanno un sangue particolare che non scorre nelle vene. Pensandoci, io Enrico Letta sudato non l’ho mai visto. Evidentemente ha una cultura maggiore. Insegnava a Parigi e spero che torni presto a insegnare a Parigi perché la Francia non può privarsi di un contenuto intellettuale così importante”.

E la risposta di Enrico Letta è arrivata a stretto giro di posta:

Apperò. Irrompe il #sudore. Se si parte così dove si può arrivare? https://t.co/NgGwxQDI3X — Enrico Letta (@EnricoLetta) July 24, 2022

Il sudore come argomento di dibattito politico per criticare gli avversari. E Matteo Salvini, anche nel corso di vecchie apparizioni pubbliche, aveva già mostrato a tutti la propria perdita di liquidi per via delle alte temperature. Come quando, esattamente un anno fa – in un comizio a Rovigo – mostrò agli italiani come non (in pandemia) non ci si dovrebbe detergere il sudore. Prese la mascherina appena indossata, la piegò e la utilizzò per asciugarsi bocca, naso e fronte.