E il cambio shimano no? Berlusconi promette l’aumento delle pensioni a mille euro

Silvio Berlusconi presenta il programma di Forza Italia per le elezioni del 25 settembre: “Meno tasse, meno burocrazia, meno processi, più sicurezza, per i giovani, per gli anziani, per l’ambiente e poi la nostra politica estera”

Pronti, via, la campagna elettorale è partita e accompagnerà gli italiani alle elezioni del 25 settembre: appena due mesi per conquistare il cuore (e il voto) degli elettori, molti dei quali in vacanza, motivo per cui si preannuncia una battaglia a colpi di slogan urlati il più possibile. Ai nastri di partenza Matteo Salvini si è presentato con una riforma delle pensioni: al Tg1 in una cornice di santi, madonne e crocifissi, ha spiegato la sua “Quota 41”, che prevede di poter abbandonare il lavoro dopo, appunto 41 anni di contributi.

Berlusconi promette l’aumento delle pensioni a mille euro

Pensioni anticipate, quindi, e anche più ricche, stando alle parole di Silvio Berlusconi, che sembra aver scambiato questa campagna elettorale con quella del 2006 e rilancia il suo cavallo di battaglia, l’aumento agli ex lavoratori. In un’intervista “casalinga” al Tg5 il leader di Forza Italia ha mostrato il suo programma: “Prevediamo l’aumento delle pensioni, tutte le nostre pensioni, ad almeno 1.000 euro al mese per 13 mensilità, c’è la pensione alle nostre mamme che sono le persone che hanno lavorato di più alla sera, al sabato, alla domenica, nei periodi delle ferie e che hanno diritto di avere una vecchiaia serena e dignitosa”. Il programma sarà “unitario” e concordato con Lega e Fratelli d’Italia, ma i partiti si presenteranno alle urne da soli come “forze politiche diverse, che si presenteranno ognuna con le sue liste, i suoi simboli, la sua identità”.

Nel programma di Forza Italia anche “meno processi”

Il leader azzurro ha confessato di aver dato un’accelerata alla stesura del programma elettorale, inizialmente previsto per il 2023 ma ora necessario in tempi più brevi vista la caduta del governo e lo scioglimento delle Camere: “Sono otto punti fondamentali per far ripartire l’Italia e alleviare le difficoltà e le sofferenze degli italiani. Ve li leggo: meno tasse, meno burocrazia, meno processi, più sicurezza, per i giovani, per gli anziani, per l’ambiente e poi la nostra politica estera. Chi si basa sulla nostra tradizionale lotta alle tre oppressioni, quella fiscale, quella burocratica, quella giudiziaria e che è molto attento ai più deboli, agli anziani, ai malati ed è anche molto attento all’ambiente, che è un tema che diventa sempre più importante”.