Salvini senza mascherina a Roma non rispetta l’ordinanza regionale

Matteo Salvini a piazza del Popolo a Roma ha parlato senza mascherina alla manifestazione nazionale dei sindacati SAP e LES Polizia di Stato, SAPPE Polizia Penitenziaria, SIM Sindacato Italiano Militari Carabinieri e Guardia di Finanza. Sempre dalla parte delle nostre Forze dell’ordine. Ma nel Lazio, e quindi anche nella Capitale la mascherina

all’aperto va indossata sempre.

A differenza di quanto stabilito nel decreto legge del 7 ottobre, e ribadito nel dpcm dell’altro ieri, che prevede invece solo che la mascherina vada portata «sempre con sé», ma non sempre vada indossata l’ordinanza del governatore Zingaretti è più rigida ed è tuttora in vigore nel Lazio: le ordinanze regionali hanno infatti valore se sono più restrittive rispetto a quelle nazionali. Quindi Salvini era tenuto a indossare la mascherina, come del resto aveva fatto ieri quando aveva incontrato Enrico Montesano. E infatti l’attore è stato fermato dalla polizia e poi ha indossato il dispositivo come prevedono le regole. Perché Salvini può andare su un palco e fare come gli pare? Oltretutto non sembra neanche che venga rispettata la distanza con le altre persone che gli sono a fianco.

