Salvini rilancia: ora vuole 200 miliardi

Prima ne aveva chiesti 25. Poi sono arrivati e allora è arrivato a 50. È passato rapidamente a 100 e oggi, in un’intervista al Giornale, Matteo Salvini chiede un piano da 200 miliardi per l’economia italiana. Chi offre di più, a parte Giorgia Meloni che vuole dare mille euro a tutti senza controlli? Il Capitano in un’intervista rilasciata al celebre watchdog del Potere Alessandro Sallusti sul Giornale getta sul piatto un maxicondono (dimenticando di averne già fatto uno quando era al governo):

«Dopo Pasqua, si può non andare oltre se mettiamo in sicurezza la ripartenza. Ma questo non dovrà avvenire solo grazie alla genialità dei nostri imprenditori che si stanno già reinventando produttori di mascherine,macchinari sanitari, riorganizzando le loro aziende alle nuove esigenze. Tutelare la società è un dovere, direi un obbligo dello Stato». E quello politico?

«Lo decideranno gli italiani. E il buonsenso». Cosa c’è da fare?

«Mettere in campo subito almeno duecento miliardi». E dove li pigliamo?

«Qualche idea i o e gli amici del centrodestra l’abbiamo». Tipo?

«Reset totale». Cioè?

«Tipo: pace fiscale e pace edilizia». Un mega condono.

«Non mi faccia dire ’sta parola che poi mi saltano tutti in testa. L’unica via è un nuovo patto sociale, altro che sospendere due cartelle fiscali. Dobbiamo ricominciare tutto daccapo o non ne usciremo»

E qui ci si immagina che quella vecchia volpe di Sallusti tiri fuori il domandone, del tipo: mi scusi, ha fatto la pace fiscale nel 2019 e non mi risulta che siano entrati milioni di miliardi. Ora un nuovo provvedimento identico perché dovrebbe avere un maggiore successo? E invece: