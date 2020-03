Giorgia Meloni odia il reddito di cittadinanza ma vuole dare mille euro a tutti

In tante occasioni Giorgia Meloni ha (giustamente) criticato il reddito di cittadinanza varato dal governo composto dal MoVimento 5 Stelle e dal suo alleato Matteo Salvini. Oggi però lei stessa scrive su Facebook che ci vorrebbero mille euro per tutti subito, qui e ora.

Le famiglie che hanno perso la propria fonte di reddito non possono aspettare i tempi della burocrazia per ricevere un aiuto dallo Stato. Bisogna dare subito 1000 euro con un semplice click a chiunque ne faccia richiesta (meglio online) direttamente alla propria banca. Si stabilisce in modo semplice chi ne ha diritto come sostegno, chi come prestito, chi non ne ha diritto, ma le verifiche si fanno dopo, finita l’emergenza. Intanto zero burocrazia e zero perdite di tempo. 1000 euro a chi dichiara di averne bisogno. SUBITO!

Molto interessante il modo di pensare la politica economica da parte di Giorgia: mentre il governo appronta strumenti come la Cassa Integrazione Guadagni e i 600 euro per le Partite IVA, lei vorrebbe non solo regalare mille euro a chiunque ne faccia richiesta (ma non bisognerebbe prima vedere se ne hanno diritto?) e non dice come e chi ne avrebbe diritto e se si tratta di un regalo o di un prestito, e secondo lei bisogna che il cittadino li abbia da una banca, che quindi dovrebbe essere costretta a sussidiare qualcuno senza che nessuno prima controlli se è giusto o meno. D’altro canto che la Meloni sia una esponente di primo piano del sovranismo alle vongole, quello che regala senza verificare e poi magari strilla “Al ladro!” quando qualcuno ne approfitta, è indubbio. Ma allora non si capisce cosa avesse da ridire sul reddito di cittadinanza.