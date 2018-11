Come Salvini mantiene le promesse: la riduzione delle accise non c’è più

Manca poco alla fatidica data del “31 novembre” giorno in cui secondo una nota bufala il governo e la maggioranza manterranno la promessa di ridurre il costo della benzina tagliando le accise. Come tutti sanno il 1 marzo del 2018 Matteo Salvini prese un solenne impegno con gli italiani: «nel primo Consiglio dei Ministri del Governo Salvini cancelleremo 7 ACCISE sulla benzina, e finalmente in Italia non pagheremo più il carburante più caro d’Europa!». Di consigli dei ministri ne sono stati fatti ventotto ma l’abolizione delle accise tarda a venire.

Per la Lega la riduzione delle accise può attendere

Salvini è in buona compagnia, il suo collega vicepremier Di Maio aveva promesso che al primo consiglio dei ministri avrebbe dimezzato lo stipendio ai parlamentari della Repubblica e tagliato trenta miliardi di sprechi e privilegi da redistribuire a famiglie e pensionati. Anche quelli non si sono visti. Oggi però in Commissione Bilancio alla Camera, dove si sta discutendo la Manovra del Popolo del governo Conte si è parlato della possibilità di inserire nella legge di Bilancio la riduzione le accise.

Stando al resoconto fatto su Twitter dal deputato PD Luigi Marattin – che è membro della Commissione – le cose però sono andate diversamente da quanto promesso. La relatrice leghista, l’onorevole Silvana Comaroli – ha espresso parere contrario alla riduzione delle accise perché «ci sono cinque anni di tempo».

Di conseguenza la Commissione ha bocciato la proposta di riduzione delle accise sulla benzina e anche quella del numero di auto blu (che invece era una promessa del MoVimento 5 Stelle). Eppure nella Manovra del Popolo era previsto un primo taglio al costo del carburante alla pompa. Che però in realtà è una “sterilizzazione” dell’aumento delle accise sui carburanti.

Insomma Salvini aveva promesso di tagliare il costo della benzina eliminando le accise ma la Legge di Bilancio mira in realtà ad evitarne l’aumento. E in Commissione la Lega ha detto che c’è tempo per farlo. La ragione è evidente: i proventi delle “assurde tasse” per il finanziamento della Guerra d’Etiopia per quello della Crisi di Suez quelle per la ricostruzione dopo il disastro del Vajont, l’alluvione di Firenze, il terremoto nel Belice, il terremoto in Friuli e il terremoto in Irpinia servono per il bilancio dello Stato.

Nel Contratto di governo – che Lega e M5S stanno seguendo “riga per riga” come ha detto qualche giorno fa la viceministra Castelli – è scritto che l’obiettivo è quello di «eliminare le componenti anacronistiche delle accise» sulla benzina. Sarà colpa dell’Europa anche questo?

Leggi sull’argomento: La bufala delle accise sulla benzina che verranno tolte il 31 novembre