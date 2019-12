E Salvini diventa professore per l’Ordine degli Avvocati

Matteo Salvini, diplomatosi al liceo classico nel 1992 e politico di professione, farà parte, domani, dei docenti chiamati per un convegno dell’Ordine degli avvocati valevole tre crediti formativi per la categoria. Racconta oggi Il Fatto in un articolo a firma di Luca Teolato:

L’unica attività degna di nota dell’ex ministro dell’Interno è quella giornalistica svolta, verso la fine degli anni 90, al quotidiano la Padania e l’emittente radiofonica collegata, ma l’associazione forense #Noi Professionisti ha pensato bene di invitarlo come esperto sul tema dell’incontro, “Flat Tax, semplificazione burocratica, giustizia tributaria, minimi tariffari”, e l’Ordine degli avvocati di Roma ha dato il suo via libera per l’acquisizione dei relativi crediti formativi.

MA L’ORDINE FORENSE non è stato messo a conoscenza della presenza dell’ex ministro dell ’Interno: “Al momento dell ’accreditamento dell’evento – sottolinea un consigliere dell’Ordine degli avvocati di Roma –bisogna presentare tutta una serie di documentazioni, compreso l’elenco dei relatori, per ottenere dall’Ordine i crediti formativi. In questo caso però – prosegue il consigliere dell’Ordine – l’associazione #NoiProfessionisti non ha fatto nessun accenno alla presenza di Matteo Salvini”. L’ex ministro dell’Interno non figura nella locandina che promuove l’evento, “soltanto in seguito –evidenzia un avvocato che vuole mantenere l’anonimato –l’associazione #Noi Professionisti ha mandato, qualche giorno fa, una mail agli iscritti con la quale annunciava, trionfante, la presenza di Salvini all’evento formativo.

Rispetto a quanto pubblicato nell’articolo del Fatto Quotidiano, ci segnalano che nella locandina è presente la seguente dicitura: “La partecipazione è aperta ai Responsabili dei Partiti Politici che intendano esporre la loro posizione sul tema”.

Da segnalare anche la presenza di Mauro Vaglio, precedentemente candidato – con qualche polemica – con il M5S alle elezioni politiche.

