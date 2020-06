La faccia di Salvini che nega di aver mangiato ciliegie mentre Zaia parlava di bambini morti

In questo video tratto da SkyTg24 potete ammirare il segretario della Lega Matteo Salvini che nega di aver mangiato ciliegie mentre il governatore del Veneto Luca Zaia parlava dei bambini morti all’ospedale Borgo Trento a Verona a causa della circolazione del batterio Citrobacter nel nosocomio.

quando mentire viene spontaneo tanto che non te ne rendi nemmeno conto pic.twitter.com/m6NhoMmyCM — RadioSavaña – quella che non mente 🇪🇺 (@radiosilvana) June 18, 2020

Durante l’intervista, che si può vedere integralmente qui, Salvini dice “Io ieri sono stato contestato perché mangiavo ciliegie. Ora è un paese surreale quello che dove il problema non è un milione di persone che non riceve la cassa integrazione ma Salvini che mangia ciliegie”. La giornalista a quel punto fa notare che è stato contestato perché mangiava ciliegie mentre Zaia parlava dei bambini che avevano perso la vita a causa di un batterio. E Salvini tira fuori il suo capolavoro: “Ma secondo lei io inizio a mangiar ciliegie mentre si parla di neonati che muoiono? Adesso va bene tutto, ma dai, suvvìa…”. E la giornalista non mostra né fa riferimento al fatto che invece Salvini, come potete vedere dal video qui sopra, in effetti stava esattamente mangiando ciliegie mentre Zaia parlava di neonati morti.