Un corista della Scala di Milano è risultato positivo al test del Coronavirus. Secondo quanto si apprende sta bene: già da due settimane era in malattia a casa, con moglie e due bambini ma non ha avuto sintomi preoccupanti. A tutto lo staff del teatro, in questi giorni di chiusura, è stato raccomandato di rivolgersi al medico in caso di sintomi, ma al momento non ci sarebbero ulteriori contagi.

Il corista della Scala di Milano positivo al Coronavirus

Walter Ricciardi dell’OMS ha spiegato stamattina che i casi positivi al Coronavirus possono essere sovrastimati e sostenuto che che chi ha dato l’ indicazione di fare i tamponi anche alle persone senza sintomi, gli asintomatici, ha sbagliato: “La strategia del Veneto non è stata corretta perché ha derogato all’evidenza scientifica. Le linee guida dell’ Organizzazione mondiale della sanità, riprese dall’ordinanza del ministro della Salute del 21 febbraio, non sono state applicate” aggiunge. Il risultato è stato “generare confusione e allarme sociale”. I test disponibili nel mondo non sono perfetti dal punto di vista della sensibilità quindi “c’è un’ampia possibilità di sovrastimare le positività”.

Intanto una donna è risultata positiva al coronavirus a Catania, dopo i casi di Palermo. La paziente è ricoverata in ospedale a Catania. Lo conferma il governatore della Sicilia, Nello Musumeci. Dice il presidente della Regione: “La donna proviene dalla Lombardia”. Il governatore ha spiegato che alla paziente sono stati fatti due tamponi, entrambi positivi. Si trova nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Garibaldi. “Stiamo aspettando l’esito dello Spallanzani”, aggiunge.