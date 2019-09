Salvini, ma quando cambi la bio su Twitter visto che non sei più ministro?

Ma è possibile che uno staff come quello che Matteo Salvini ha portato a Palazzo Chigi e che ci costa(va) mille euro al giorno sia così inefficiente? Salvini non è ormai più ministro dell’Interno né vicepresidente del Consiglio, eppure sulla sua biografia su Twitter c’è ancora scritto così:

Ora, si sa che il Capitano questa cosa di dover lasciare il Viminale soltanto perché ha fatto cadere il governo non l’ha mai mandata giù: infatti nei suoi piani c’era di rimanere ministro anche mentre il paese si avviava alle elezioni. Però adesso questa bio si potrebbe anche cambiare, no? Oppure vogliamo tenere duro fino alle prossime elezioni, tenendo conto che la scadenza naturale della legislatura arriva al 2023? Tra l’altro nei giorni scorso Salvini ha anche avuto il barbaro coraggio di lamentarsi degli sbarchi dalla Mare Jonio e dalla Eleonore nonostante fossero stati autorizzati da lui e abbiano dimostrato che il decreto sicurezza non ferma gli sbarchi. Ora, delle due l’una: o è lui il ministro, e allora se la deve prendere solo con sé stesso, oppure non è più lui il ministro e allora sarebbe il momento di accettare la cosa. Anche su Twitter.

