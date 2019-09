Salvini in vacanza in Trentino diserta il passaggio di consegne (e trama per il Copasir)

Giustamente, dopo aver lavorato a Ferragosto facendo cadere il governo amatissimo dai suoi elettori, Matteo Salvini adesso deve riposarsi. Per questo, fa sapere Carmelo Lopapa su Repubblica, quando l’ex prefetta Luciana Lamorgese varcherà oggi il portone del Viminale, subito dopo il Consiglio dei ministri, non troverà ad accoglierla il suo predecessore.

Ha preferito restare qualche giorno in vacanza in Trentino, l’uomo che ha scatenato la crisi convinto di portare il Paese al voto. Lunghi giri in bici e passeggiate a caccia di fughi, per lui, come testimoniano gli ultimi scatti su Instagram, pur di non assistere alla scena più dolorosa: la consegna delle chiavi del ministero che pure aveva giurato nei giorni scorsi di voler «presidiare fino all’ultimo». (…)

E così, in coerenza col suo personalissimo cerimoniale all’insegna del politicamente scorretto, l’ormai ex vicepremier (da ieri nella bio sui social si definisce solo leader della Lega) conclude il suo mandato esattamente come lo aveva cominciato. Quando il primo giugno del 2018 prendeva possesso del ministero che aveva sempre sognato, saltava a pie’ pari il passaggio di consegne con Marco Minniti, il dem che aveva occupato l’ufficio sotto i governi Renzi e Gentiloni. Salvini aveva già chiara quale fosse la sua missione: stretta sui migranti, ruspe sui campi rom e porti chiusi. Riteneva di non aver bisogno di suggerimenti e consigli.