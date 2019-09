Ha promesso di tagliarvi le accise e le tasse, adesso vi lancia le merendine

Matteo Salvini aveva promesso di tagliarvi le accise “al primo consiglio dei ministri”. Ciò nonostante non ha mai presentato proposte per farlo nei 14 mesi in cui è stato al governo. Poi vi aveva promesso una flat tax a due aliquote ma quando era il momento di scrivere la legge di bilancio in cui avrebbe dovuto portare le coperture della sua proposta ha fatto cadere il governo. Vi aveva promesso anche i porti chiusi, ma poi ha ammesso che era lui a fare gli accordi che portavano parte dei migranti che si trovavano in mare in Italia, anche se li faceva annunciare a Conte per non sporcarsi la reputazione di “cattivo”.

Ma non disperate, perché il Capitano ieri ha chiuso il comizio alla Zena Fest, la festa del partito del Carroccio a Genova, lanciando merendine dal palco verso i militanti. Vi ha promesso la flat tax e il taglio delle accise, ma alla fine ha regalato merendine da 10 centesimi l’una. Certo, magari a qualcuno la scena avrà ricordato quelli che vanno allo zoo e lanciano noccioline alle scimmie, ma la realtà è proprio che Salvini è fatto così: come Maria Antonietta, pensa che se non c’è più pane, che il popolo mangi le brioches.

Leggi anche: La storia della Lega di Viadana che chiede la percentuale ai commercianti per il comizio di Salvini