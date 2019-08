Salvini offre il suo addio al governo per far tornare il M5S

Mentre la trattativa tra Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle va avanti con le condizioni inaccettabili poste da Di Maio, la Lega continua a trattare di nascosto con i grillini per tornare alla base. E, scrive oggi il Corriere della Sera, se il Carroccio non accetterà mai il ritorno di Conte, potrebbe però dire sì alla proposta di lasciare Salvini fuori dal governo:

«Nicola, hai 24 ore. Prendere o lasciare». La trattativa si complica all’improvviso, dopo una mattinata nella quale le cose sembravano procedere per il meglio. Nel pomeriggio, un importante esponente 5 Stelle confida: «La Lega ci sta facendo ponti d’oro. Non solo la premiership a Di Maio ma anche Salvini fuori dal governo. Difficile resistere». La serata finisce con la cena thrilling tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, tre condizioni capestro sul piatto a rendere indigesta la pizza, e la frase da Ok Corral del vice premier.

Contemporaneamente, trapela l’ennesima apertura al forno leghista, mai chiuso prima. Il capo politico, si fa sapere, non ha rotto del tutto con la Lega, anche se il vero problema, lo scetticismo dei vertici, sarebbe «sui temi ambientali». Di Maio lo dice apertamente: «Inutile che Salvini apra e poi vada in giro a parlare di trivelle».

Anche il post di Di Battista, che salutava entusiasticamente le aperture di Salvini, viene accolto in modo contraddittorio. Si pensa inizialmente che sia l’ennesimo capitolo di uno scontro con Di Maio. Una puntura di spillo, un modo per far mettere i bastoni tra le ruote al leader politico. Ma si fa sapere, invece, che «il post è stato concordato». Legittimo il sospetto, se è vera questa versione, che sia stato utilizzato per una nuova apertura alla Lega.