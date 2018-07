Sono davvero passati i tempi in cui Matteo Salvini criticava – giustamente – Matteo Renzi per la presenza alla finale di Flushing Meadows con il piglio del giusto Torquemada che blasta con un semplice “Chi paga???” il vizio della Casta di scroccare un posto per le proprie passioni. Anche perché adesso tocca a Salvini andare a Mosca per la finale dei Mondiali di calcio 2018 tra Francia e Croazia, annunciando che tiferà Croazia (al contrario di quello che fece quando la finale (degli Europei) era Francia – Italia e lui tifò Francia).

Salvini scrocca la finale dei Mondiali a Mosca (come Renzi, che lui criticava)

Adesso infatti è lui che tecnicamente sta scroccando la finale dei mondiali in virtù del suo ruolo da ministro dell’Interno. Anzi, nei giorni scorsi aveva sostenuto di dover vedere anche Vladimir Putin, ma l’incontro è stato successivamente smentito dai russi: Salvini si confronterà con il suo pari grado russo «per parlare di azioni contro il terrorismo islamico, che sembra sconfitto ma non lo è». Il fatto che abbia sentito l’urgenza di un incontro proprio di domenica e su un argomento non del tutto attuale ma proprio nel giorno in cui va in scena un evento che si ripete solo ogni quattro anni e che lui, per l’occasione (che notoriamente fa l’uomo ladro) andrà a vedere, invece, può essere benissimo una coincidenza.

