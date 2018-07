La gita di Salvini in Russia per la finale dei Mondiali

Ieri il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha fatto sapere durante un comizio ad Adro, nel Bresciano, che la prossima domenica, «se riesco», sarà «a Mosca per la finale dei Mondiali» (dove il vicepremier spera solo — dice con una battuta — «che non vinca una squadra delle quattro che sono in semifinale…», ovvero la Francia, “nemica” a causa dell’antipatia nei confronti di Macron).

Poi ha annunciato di voler vedere il suo omologo russo «per parlare di azioni contro il terrorismo islamico, che sembra sconfitto ma non lo è» e che andrà «a incontrare Putin», il presidente russo. «Di uomini come lui», ha detto Salvini, «che fanno gli interessi dei propri cittadini, ce ne vorrebbero a decine in questo Paese». Poco dopo Mosca ha fatto sapere che non è in programma alcun incontro tra Salvini e Putin.

Verso l’una del pomeriggio il ministero dell’Interno è stato costretto a dire la verità:

Il vicepremier Matteo Salvini sarà domenica a Mosca per incontrare il ministro dell’Interno russo. Poi andrà allo Stadio per vedere la finale dei Mondiali di calcio. Non è previsto alcun colloquio, si apprende, con il presidente russo Vladimir Putin.

E la verità è un classico di quando in scena c’è Matteo Salvini: non è in programma alcun incontro con Putin e Salvini ha scelto di andare a discutere con il suo omologo russo del terrorismo islamico proprio nel giorno in cui si giocherà la finale dei Mondiali 2018. Il colloquio con il ministro dell’Interno russo cade a fagiolo proprio per non far sembrare troppo smaccatamente quella di Salvini una semplice gita in Russia per vedere la finale. O magari per parlare delle sanzioni alla Russia su cui l’Italia non ha mai messo il veto!