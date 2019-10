Salvini e i parlamentari che fanno uso di droghe

“In Parlamento c’è qualcuno che vorrebbe legalizzare la droga e vorrebbe lo Stato spacciatore. L’ho proposto e lo riproporrò: l’esame antidroga non solo per i lavoratori a rischio ma anche per quelli che vanno in Parlamento a fare i deputati e i senatori, per vedere se quando vanno a schiacciare i bottoni sono lucidi oppure si sono pippati qualcosa. Perché a volte ci sono degli occhi che, mamma mia!, o uno è stanco oppure…“. Matteo Salvini ha fatto un bello show ieri a Stroncone in provincia di Terni dove si trova per la campagna elettorale permanente della Lega.

Ma non è stato l’unico momento di comicità del senatore. “O la chiariscono o la ritirano. O fermiamo i lavori del Parlamento”, ha detto a proposito del reddito di cittadinanza ai terroristi, frutto in realtà di una norma modificata e approvata proprio dalla Lega. E ancora: con lo sforamento del deficit al 2,2% “non ci fai niente, fai felice qualcuno a Bruxelles, a Berlino, a Parigi ma non 60 milioni di italiani”, ha detto, dimenticando che la Lega nel 2019 ha approvato una manovra al 2,04%.

“L’economia – ha concluso Salvini – ha bisogno di correre, serve tagliare vincoli e lacci, invece questo governo fa l’esatto contrario. Ma noi – ha promesso Salvini – li aspetteremo in Parlamento con le nostre proposte e con la nostra manovra economica, oltre che in piazza il 19 ottobre”. Da quando è fuori dal governo, il segretario della Lega promette leggi di bilancio come se non ci fosse un domani. La realtà è che quando toccava a lui farla ha scatenato la crisi del Papeete per avere più posti in Parlamento e gli è andata male.

Leggi anche: Come la Lega ha approvato (a sua insaputa) il reddito di cittadinanza ad alcuni terroristi