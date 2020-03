Lo spettacolo di Matteo Salvini e Barbara D’Urso che pregano insieme in tv

Ieri sera in tv un momento di grandissima televisione è andato in onda a Live – Non è la D’Urso: Matteo Salvini e la conduttrice Barbara D’Urso hanno “pregato” insieme recitando un velocissimo Eterno Riposo in diretta su Canale 5. La D’Urso ci ha tenuto a far sapere che per lei questa non è una novità, visto che lei recita il rosario tutte le sere e Salvini ha risposto che anche lui lo fa. In diretta ci sono anche Gianluigi Nuzzi e Alda D’Eusanio. “Siamo in due, Barbara”, risponde Salvini quando la conduttrice dice di recitarlo tutte le sere e poi ripete la preghiera: “Risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace amen”.

Giusto un paio di giorni fa Salvini aveva mostrato il rosario di Medjugorie in una foto pubblicata sui suoi social network: