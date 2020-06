La Russa dice che se qualcuno si prende il Covid dopo la manifestazione quello è Salvini

Ignazio La Russa in un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera critica la scelta del centrodestra di fare la sua manifestazione a via del Corso perché così era difficile rispettare le regole del distanziamento sociale. Poi fa un pronostico su chi potrebbe essersi ammalato:

«Beh, in una piazza sarebbe stato tutto più facile, il distanziamento si può fare, metti i segnaposto per le persone, eviti che tutti si ammassino. Come abbiamo fatto a Milano insomma, dove non c’è stato alcun problema. E poi si sa, noi siamo tre partiti diversi, diciamo che siamo coordinati meglio a Milano che qui a Roma».

Quello che non lo ha fatto era Salvini?

«Ma non lo so, in ogni caso escludo che in questa manifestazione si possa essere contagiato qualcuno. È vero che si devono rispettare le regole, e lo abbiamo fatto, ma è anche vero che eravamo all’aperto, che quasi tutti erano protetti, che il virus — come dicono tanti scienziati — sta diminuendo di intensità. Non esageriamo. Scherzo eh, ma se qualcuno può averlo preso è solo Salvini, non certo gli altri! Tra due giorni ce lo dirà (ride, ndr)».