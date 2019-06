Oggi è domenica e mentre Il Fatto Quotidiano racconta che Salvini in un mese ha fatto 13mila chilometri per le varie campagne elettorali passando decisamente meno tempo al Viminale, il ministro conferma segnalando che si è concesso il primo giorno di mare con tanto di asciugamani degli ultras Curva Sud Milan.

Proprio di quella frangia di tifosi del Milan fa parte Luca Lucci, a cui Salvini ha calorosamente stretto la mano nonostante il patteggiamento per droga e quella per il ferimento di un tifoso interista che perse un occhio.

Gli sbarchi dei migranti mentre Salvini è al mare

Intanto, mentre il ministro è al mare, due unità navali della Guardia di finanza, una del Roan di Vibo Valentia e una del Gruppo Aeronavale di Taranto, sono intervenute al largo di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese, per soccorrere un natante, un monoalbero di una quindicina di metri, con a bordo un gruppo di 53 migranti di nazionalità pachistana, tra cui dieci minori. L’imbarcazione è stata scortata fino al porto di Crotone, dove è approdata stamattina. Arrestate anche due persone, di nazionalità ucraina, identificate come scafisti.

L’imbarcazione su cui viaggiavano i migranti batteva bandiera turca. Nel momento in cui è stata intercettata dalla Guardia di finanza, una volta che aveva fatto ingresso in acque italiane, i 53 migranti si trovavano sottocoperta, mentre all’esterno, intenti a condurre al timone il natante, c’erano i due scafisti, che sono stati immediatamente arrestati. Appena ieri la Guardia di finanza aveva condotto un’analoga operazione a Caulonia, nel reggino, dove erano stati soccorsi 60 migranti a bordo anche in quel caso di una barca a vela, che è stata condotta nel porto di Roccella Jonica. Anche l’operazione di ieri aveva portato all’arresto di due scafisti, pure loro ucraini. Venerdì 62 migranti erano sbarcati a Pozzallo. Infine, una trentina di migranti sono sbarcati nel pomeriggio a Lampedusa dopo essere stati avvistati dalla Guardia costiera su un’imbarcazione in legno e trasbordati su una motovedetta che ha trainato il piccolo natante fino al porto dell’isola.

