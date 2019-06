Report: il filmato di Luca Lucci che fa perdere l’occhio al tifoso interista

Report ieri sera ha mostrato il filmato in cui il capo ultras del Milan Luca Lucci sferra il colpo con cui fa perdere l’occhio al tifoso interista che in seguito si sarebbe suicidato. Il racconto faceva parte dell’ennesima puntata della storia del bagarinaggio allo stadio della Juventus in cui era riuscita ad entrare la ‘ndrangheta.

L’inchiesta prosegue a Milano, dove poche settimane fa c’è stato un tentativo di esecuzione di un ultrà in pieno centro sullo sfondo di una guerra per il potere tra gruppi ultras del Milan. La trasmissione ha ricostruito come il gruppo “Curva Sud” sia riuscito a fare piazza pulita di tutti gli altri fino a prendere il controllo degli affari opachi che ruotano intorno allo stadio. Lucci è stato arrestato solo pochi mesi fa in un’inchiesta per traffico di droga, con telecamere degli investigatori sistemate fuori dalla sede degli ultrà rossoneri a Sesto San Giovanni: per quella vicenda, Lucci ha patteggiato una pena di un anno e mezzo di reclusione.

L’ultras amico di Salvini si è scambiato pacche sulle spalle con il ministro, dimostrando grande familiarità con lui. Ma il ministro non è sembrato molto interessato all’argomento: “Io stesso sono indagato. Sono un indagato in mezzo ad altri indagati”, ha detto il leader della Lega ponendo invece l’accento su altri aspetti del tifo organizzato: “Io sono per il tifo corretto, colorato e colorito. Episodi di violenza non mi appartengono e non appartengono a nessuno sportivo. Questi tifosi sono persone perbene, pacifiche, tranquille. Loro portano colore con un coro, un tamburo, una bandiera. La violenza è un’altra cosa”. Il livello di pacifismo e tranquillità degli amici di Salvini lo potete ammirare nel filmato.

