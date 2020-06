Salvini ci ricasca: Ah non posso baciare santini e darli in mano ai miei fan?

Ieri assembramenti e foto senza mascherina per il Capitano a Reggio Calabria. Ma anche un video in cui si dedica a baciare i santini che gli vengono passati

Ieri Matteo Salvini ha dato spettacolo a Reggio Calabria, ripetendo i comportamenti di cui aveva parlato Giovanni Floris nell’intervista a DiMartedì: i selfie con la mascherina abbassata…

Bella visita alla Cooperativa Sociale “Futura” di Maropati (Reggio Calabria) che accoglie, aiuta e reinserisce persone con disabilità mentale. Bravi!

Da parte mia e da parte dei sindaci e degli amministratori della Lega in Calabria tutto il nostro sostegno. pic.twitter.com/pZwBYFLRpP — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 13, 2020

E provoca spettacolari assembramenti:

Ma il non plus ultra lo raggiunge nel video che vedete qui sopra, in cui si dedica a baciare i santini che gli vengono allungati durante la diretta:

A parte il fatto che la scena fa molto Padre Pio, non si rende conto di quanto sia pericoloso per lui e per gli altri un gesto del genere?