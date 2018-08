La Russia dice basta al dollaro e preferisce l’euro

Chissà se qualcuno dalle nostre parti la prenderà male, viste le intenzioni – “La fantasia al potere”, cit. – di vendere il debito pubblico a Russia e Cina in caso di problemi sul mercato. In ogni caso fino alla fine di settembre il governo di Vladimir Putin non comprerà più valuta estera pregiata. Lo ha stabilito l’istituto d’emissione di Mosca. L’obiettivo è il rafforzamento del rublo, che ha raggiunto il livello più basso da due anni. Lo stop arriva dopo una prima sospensione di sei giorni fatta a inizio agosto. A partire dall’inizio del 2017 la Banca centrale russa aveva avviato un programma di acquisto di moneta pregiata per conto del ministero delle finanze per accumulare riserve per salvaguardare l’economia dall’eccessiva volatilità dei prezzi del petrolio. Un’altra delle ragioni di questa mossa è di correre ai ripari in caso di sanzioni americane discusse dall’amministrazione di Washington in questo periodo.

Alberto Negri sul Manifesto spiega che l’ancoraggio all’euro sembra ora la prospettiva di Mosca per stabilizzare l’economia e sostenere l’urto di nuove sanzioni americane.