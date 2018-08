Paolo Savona e l’aiuto della Russia al governo italiano sullo spread

La Stampa di oggi scrive in un articolo a firma di Marco Zatterin che il ministro degli Affari Europei Paolo Savona pensa alla possibilità di un aiuto da parte della Russia in caso di crisi dello spread in Italia e di mancato intervento da parte della Banca Centrale Europea. Nell’articolo, molto confuso per quanto riguarda il racconto soprattutto dei modi concreti in cui dovrebbe arrivare questo aiuto:

Di Maio e Salvini sono su un’altra frequenza. Cavalcano il fantasma del disastro annunciato, come se una sconfitta sui mercati generata da un debito oggettivamente mostruoso e da un paese troppo poco competitivo fosse inevitabile. I sondaggi dicono che porta più consensi del fare riforme e tanto basta. Savona ha suggerito che in caso di tempesta dovrebbe essere la Bce ad aprire il portafoglio, acquistando titoli italiani. Lo ha detto a Draghi, nel faccia a faccia a Francoforte, cercando di convincerlo che l’eventualità costituirebbe un attentato alla stabilità monetaria dell’Eurozona e giustificherebbe la mossa. Sennò? Il ministro delle Politiche Ue è fra quanti immaginano «un’alternativa esterna», magari sotto forma di una garanzia russa, ipotesi che «stiamo esaminando». Se fossimo attaccati, se ne deduce, potrebbe essere un fondo sovrano di Mosca a tutelarci.

Non si capisce perché la Russia, che rifiutò possibili aiuti alla Grecia all’epoca dell’accordo di Atene con l’Unione Europea, dovrebbe aiutare l’Italia e soprattutto se ne avrebbe davvero la possibilità dal punto di vista politico, oltre che la forza economica. Ma la tesi di Savona è questa: