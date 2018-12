Il rogo di bus a Tor Pagnotta

La sindacalista licenziata da ATAC Micaela Quintavalle ha pubblicato su Facebook un filmato che racconta un rogo di autobus scatenatosi stanotte alla rimessa di Tor Pagnotta in via Carucci 105. Il bilancio finale, spiega la stessa sindacalista sul social network, è di due vetture, la 4315 e la 4316, danneggiate in modo irreparabile. Gli altri mezzi sarebbero salvi.

Il fenomeno dei flambus, ovvero degli autobus che vanno a fuoco senza motivo, è rimasto per un certo periodo di tempo senza spiegazioni, mentre l’amministrazione Raggi agitava i fantasmi di misteriosi complotti: l’indagine della Procura di Roma ha invece consentito di stabilire ad una prima analisi che il rogo dei bus deriva dalla mancata manutenzione degli stessi in capo al gestore dei trasporti romani ATAC. I bus sono vecchi e quando vengono riparati, come è accaduto per alcuni di quelli incendiati, spesso si ricorre a pezzi vecchi, magari presi da autobus non più in funzione. Proprio perché la causa del fuoco oscilla tra la mancata manutenzione e quella fatta sì, ma al risparmio, ora la procura dovrà valutare se possano esserci elementi di reato imputabili ai dirigenti di Atac vista, tanto più, la grave situazione di dissesto economico che ha portato l’azienda a chiedere un concordato preventivo per evitare il fallimento. Di recente un altro bus è andato a fuoco sulla via Pontina.