Il falso master nel curriculum di Rocco Casalino

«Non avete bisogno di rapportarvi con i giornalisti. Non vi fate fregare quando vi diranno “Dammi una notizia che sennò vengo licenziato” oppure “fammi guadagnare trenta euro”. Ci sono cascato anche io tante volte. Pensate sempre che il loro fine è di danneggiarci», diceva qualche giorno fa Rocco Casalino durante l’assemblea dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle. Ieri su Twitter l’utente Sigmaseisas scrive che Rocco Casalino sta millantando di avere un master in USA.

Questo è il CV e la scheda di Rocco Casalino allegato alla candidatura alle Regionali Lombarde del 2013. Poi profilo Linkedin https://t.co/f489hrxrms

Per me è finita qui. Deve uscire dal Movimento. pic.twitter.com/f5nVmgjLb6 — Paolo Polverosi (@sigmaseisas) 15 marzo 2018

Il profilo Linkedin di Rocco Casalino e il curriculum di candidato alle regionali del MoVimento 5 Stelle in Lombardia riportano invece un master in Economia che sarebbe stato conseguito alla Shenandonah University. Ma l’università, contattata, risponde di non sapere nulla di uno studente che si chiama Rocco Casalino. Il quale è laureato in ingegneria elettronica e nient’altro, a differenza di quello che c’era scritto sul suo curriculum dell’epoca e su Linkedin.

È necessario parlare al passato perché nel frattempo il profilo Linkedin di Rocco Casalino è sparito, ma prima è successo qualcos’altro. Nello specifico, è successo che Il Foglio ha contattato lo stesso Casalino per chiedere conto della vicenda e di quello che si scriveva su Twitter. E siccome i colpi di scena sono sempre in agguato, lui ha risposto: «Non ho mai avuto Linkedin, qualcuno avrà creato quel profilo. Ora lo segnalo come fake». Successivamente il profilo è sparito.

Attesa la scomparsa prematura del (falso) profilo Linkedin di Casalino, rimane il problema di spiegare come mai si trovasse un curriculum dell’attuale responsabile della comunicazione del MoVimento 5 Stelle in Parlamento con l’indicazione di un master in economia che però Casalino non ha conseguito. Anche qui Casalino ha una risposta da dare al Foglio: “E’ strano, devo chiedere alla Casaleggio questa cosa qua. Ma non è che c’è una manina magica che è intervenuta dopo? Sicuro che non è collegata a te?”. Non fa una grinza.