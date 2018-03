Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati sono i candidati alla Camera e al Senato

Roberto Fico per il MoVimento 5 Stelle dopo che il centrodestra ha messo un veto sul nome di Riccardo Fraccaro è il candidato alla presidenza della Camera. Maria Elisabetta Casellati è la candidata alla presidenza del Senato dopo il ritiro di Paolo Romani. Lo stallo di ieri viene risolto con il ritiro dei due candidati in pole position e con la presentazione di altre due candidature che hanno la chance di essere elette già oggi. Il M5S ha già annunciato che voterà Casellati e ci si aspetta che il centrodestra faccia lo stesso con Fico.

Saranno invece Valeria Fedeli e Roberto Giachetti le candidature di bandiera del PD sulle presidenze delle Camere. Il numero di voti che prenderanno entrambi servirà a dimostrare la compattezza (o meno) dei gruppi parlamentari del Partito Democratico. L’orientamento del centrodestra+ quello di votare il candidato lanciato ora da Di Maio, e quindi convergere sul via libera a Fico a Montecitorio. Per quanto riguarda il Senato l’accordo raggiunto è sul nome della Casellati. “Noi votiamo il loro candidato e loro il nostro”, ha detto Luigi Di Maio lasciando l’assemblea M5S prima dell’inizio della seduta di Montecitorio per l’elezione del presidente rispondendo a chi gli chiede se il M5S sia pronto a votare Casellati a Palazzo Madama. Ma, aggiunge, “non dire gatto se non ce l’hai nel sacco!”.

Da segnalare infine che Di Maio ha annunciato che Riccardo Fraccaro, che ha ringraziato per il passo indietro, sarà il prossimo ministro dei Rapporti con il Parlamento.