Presidenziali in Francia: vince Emmanuel Macron

Confermate le previsioni della vigilia e quelli indicati dalle prime proiezioni: i risultati delle elezioni Presidenziali in Francia consegnano, per altri 5 anni, la guida del Paese a Emmanuel Macron. Il Presidente uscente, come già accaduto nel 2017, ha sconfitto al ballottaggio la candidata dell’estrema destra Marine Le Pen. L’esito di questa tornata elettorale sembrava essere più in bilico rispetto a quanto accaduto un lustro, ma anche questa volta i cittadini francesi hanno deciso di confermare l’attuale guida del Paese. La distanza tra i due candidati, infatti, è stata inferiore rispetto a 5 anni fa (58 a 42), ma l’Eliseo resta nelle mani del Presidente uscente.

Risultati elezioni Francia, Emmanuel Macron batte Marine Le Pen

Un risultato che arriva al culmine di una campagna elettorale intensa, con le ultime settimane condite dalle tensioni tra i due candidati che, tra i temi di discussione nel duelli televisivi e nei comizi hanno inevitabilmente toccato l’argomento legato alla guerra in Ucraina. In particolare, Macron – nell’ultimo confronto televisivo, ha accusato Marine Le Pen dei suoi stretti contatti con Mosca, il Cremlino e – in particolare – con Vladimir Putin.

“Siete stata una delle prime deputate a riconoscere l’annessione della Crimea da parte della Russia. Lo avete fatto, e lo dico con estrema gravità, perché dipendete dal potere russo e dal signor Putin alcuni mesi dopo aver fatto un prestito nel 2015 con una banca russa vicina al potere. Siete sempre stati ambigui sul tema perché non siete in una situazione di potenza a potenza ma i vostri interessi sono legati a quelli della Russia”.

La guerra, dunque, è stato argomento di dibattito prima di arrivare ai risultati elezioni Francia. Ma i temi sul banco delle discussioni sono stati moltissimi. In particolare, come spesso capita durante le tornate elettorali francesi, il tema delle periferie è stato uno di quelli che ha maggiormente mostrato le debolezze del ri-confermato Presidente. Non a caso, infatti, al primo turno il leader della sinistra, Mélenchon aveva ottenuto oltre il 21% dei consensi. Voti arrivati, in buona parte, dalle zone dei sobborghi della capitale Parigi e di altre città.

Ma proprio la spinta di Mélenchon ha dato una mano a Emmanuel Macron per la vittoria: subito dopo i risultati del primo turno, infatti, il leader della sinistra francese ha invitato i suoi elettori a votare per il Presidente uscente, pur di non portare consensi a Marine Le Pen e alla sua estrema destra. Nonostante un calo nell’affluenza (sia rispetto al primo turno di due settimane fa, sia rispetto al ballottaggio del 2017) Emmanuel Macron resta saldo alla guida dell’Eliseo.

