L’ultimo sondaggio Ipsos per il quotidiano francese Le Parisien vede Emmanuel Macron in vantaggio di dieci punti sulla candidata del Rassemblement national Marine Le Pen

Più si avvicina il 24 aprile, giorno del ballottaggio per le presidenziali in Francia, più si allarga il divario tra i due candidati, il presidente uscente Emmanuel Macron e la leader del Rassemblement national Marine Le Pen: secondo l’ultimo sondaggio Ipsos per Le Parisien lo scarto è al momento di dieci punti percentuali, 55% per l’attuale titolare dell’Eliseo contro il 45% della sfidante. A incidere sull’aumento di consensi di Macron c’è l’importante mole di voti in arrivo dagli elettori di Jean-Luc Mélenchon, candidato di sinistra arrivato terzo al primo turno. Il 37% di chi lo aveva votato la scorsa settimana ha dichiarato di volersi schierare con Macron, mentre solo il 18% fa sapere di preferire l’estrema destra di Le Pen.

Macron stacca Le Pen nei sondaggi per le presidenziali in Francia

Anche altri istituti confermano il trend positivo per il presidente uscente: l’Ifop prevede una vittoria del capo di Stato con il 53% dei voti, in aumento di mezzo punto rispetto a un giorno fa. Secondo Elabe il presidente-candidato vincerebbe il ballottaggio con il 53,5% (+1,5%) contro il 46,6% di Le Pen (-1,5%). A Macron dovrebbe andare anche la gran parte dei voti che al primo turno erano stati dati all’ecologista Yannick Jadot. Per Marine Le Pen invece en plain delle preferenze di Eric Zemmour, candidato ancora più estremista. Un piccolo margine di incertezza persiste alla luce del dato che vede un quinto degli elettori ancora indecisi. Decisivo sarà anche il duello tv previsto mercoledì prossimo: un terzo degli elettori ha dichiarato che il confronto tra i due candidati avrà un impatto sul voto. Stando ai temi, nell’ultima rilevazione Elabe Macron si conferma il più credibile su economia (35% contro 28% per Le Pen) e politica estera (46% a 17%), mentre la leader di estrema destra è davanti su sicurezza (42% contro 25%), pensioni (36% contro 24%) e difesa potere d’acquisto 33% contro 26%).

(immagine di copertina: Italy Photo Press)