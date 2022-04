Elezioni in Francia, le prime proiezioni: Macron al 58,2%

Alle 19 si sono chiuse le urne in molte località sparse in tutto il Paese, ma a Parigi e in altre grandi città (Parigi, Marsiglia, Strasburgo, Bordeaux, Lione e Nizza) si è votato fino alle 20. In attesa dei risultati ufficiali delle elezioni Presidenziali, sono stati pubblicati i primi exit poll del voto in Francia con vista sull’Eliseo (ma non si tratta di exit poll come accade in Italia, ma di “estimations”, ovvero proiezioni basate su risultati reali che arrivano dallo spoglio). Come accadde già nel 2017, la contesa è tra il Presidente uscente Emmanuel Macron e la leader dell’estrema destra – del partito Rassemblement National – Marine Le Pen. Ecco i primi dati che stanno trapelando: Macron al 58,2%, Le Pen 41,8%.

Exit Poll Francia, il duello tra Macron e Le Pen per l’Eliseo

Le operazioni di spoglio sono iniziate subito dopo la chiusura delle urne. Il Presidente uscente Emmanuel Macron – accreditato della vittoria secondo i sondaggi della vigilia, anche grazie all’endorsement di Mélenchon (leader della sinistra) – attenderà i risultati dei primi exit poll Francia, le prime proiezioni e i risultati ufficiali direttamente dell’Eliseo. Marine Le Pen, invece, si è recata al Padiglione d’Armenonville, nel 16mo arrondissement di Parigi.

Intorno alle 19, dal Belgio sono arrivati alcuni sondaggi con interviste su cittadini francesi che avevano già votato prima delle ore 17, Secondo quel sondaggio, praticamente in diretta, Emmanuel Macron è accreditato di una forchetta di voti compresa tra il 55% e il 58%. Marine Le Pen, dunque, si fermerebbe tra il 42% e il 45%. Un distanza di gran lunga inferiore rispetto al ballottaggio del 2017. All’epoca, infatti, la leader dell’estrema destra francese si fermò al 33,9%, con l’attuale capo dell’Eliseo che la distaccò toccando quota 66,1%.