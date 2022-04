“Dipendete dal potere russo e dal signor Putin”, l’accusa di Macron a Le Pen | VIDEO

Nel corso del dibattito televisivo in vista del voto del ballottaggio di domenica, il Presidente francese uscente accusa la leader del Rassemblement National di vicinanza e ambiguità nei confronti della Russia di Putin

La campagna elettorale francese è agli sgoccioli. Dopo il primo turno, infatti, nella giornata di domenica i cittadini saranno chiamati a decidere il prossimo Presidente della Repubblica al ballottaggio. Da una parte c’è Emmanuel Macron che cerca di essere confermato alla guida del Paese, dall’altra Marine Le Pen, leader del Rassemblement National. Come nel 2017, dunque, i due contendenti tornano a scontrarsi con vista sull’Eliseo. E ora, in clima di guerra, sono inevitabili i riferimenti alle ambiguità e alle vicinanze (testimoniate) di uno dei due contendenti con Vladimir Putin e la Russia.

Macron Le Pen, il confronto tv e lo scontro sul “dipendere dalla Russia”

Nel corso del faccia a faccia televisivo in vista del ballottaggio, Emmanuel Macron ha puntato il dito contro Marine Le Pen per aver sempre sostenuto e difeso le azioni compiute dal Cremlino nel corso degli anni. E non solamente a livello dialettico:

“Siete stata una delle prime deputate a riconoscere l’annessione della Crimea da parte della Russia. Lo avete fatto, e lo dico con estrema gravità, perché dipendete dal potere russo e dal signor Putin alcuni mesi dopo aver fatto un prestito nel 2015 con una banca russa vicina al potere. Siete sempre stati ambigui sul tema perché non siete in una situazione di potenza a potenza ma i vostri interessi sono legati a quelli della Russia”.

Ambiguità denunciate nel corso degli anni e diventate ancora più palesi nelle ultime settimane, quando la Russia ha iniziato la sua invasione dell’Ucraina e quella guerra che sta provocando morte e distruzione in moltissime città. Ma la Presidente del Rassemblement National, il partito di estrema destra francese, respinge queste accuse e controbatte sinteticamente:

“Quello che lei dice è falso, sono una donna totalmente libera”.

Il tema, dunque, diventa inevitabilmente una chiave elettorale in vista del voto, con i sondaggi che danno ancora in testa il Presidente uscente Macron nei confronti di Le Pen.