«La riforma delle pensioni? Finanziata con i soldi dei pensionati»

Ivan Pedretti, segretario generale dello SPI-CGIL, rilascia oggi un’intervista a La Stampa per raccontare come la riforma delle pensioni targata Lega-M5S, rimasta nelle cronache con il nomignolo di Quota 100, si accontenta un pezzo del mondo del lavoro, ma si discriminano le donne, i lavoratori agricoli, del commercio e dell’edilizia. E la misura viene finanziata togliendo risorse ad altri pensionati, che hanno sempre pagato tasse e contributi, e senza colpire chi evade il Fisco.

Soldi che vengono usati dal governo per fare altre spese.

«Ci usano come un bancomat. Facile fare quota 100 così, togliendo soldi ai pensionati – non poveri, ma comunque con redditi medio-bassi per darli ai pensionati di domani. Le risorse si dovevano prendere altrove, dalle grandi rendite e dall’evasione fiscale. Non so se quei soldi finiranno invece per pagare il reddito di cittadinanza, ma poco conta: si tolgono soldi a cittadini che hanno pagato e pagano le tasse, e si continua a impoverire una fascia a reddito medio-basso».