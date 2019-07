«La concessione di Autostrade revocabile senza penali»

La concessione di Autostrade è revocabile senza penali. Le 62 pagine della relazione dei tecnici del ministero delle Infrastrutture giunge a una conclusione che farà molto piacere al ministro Toninelli e non piacerà per niente ad Atlantia e alla Borsa, che ha già incassato le dichiarazioni di Di Maio al riguardo. Spiega oggi Stefano Feltri sul Fatto Quotidiano:

Resta l’arma finale: la revoca della concessione sull’intero territorio nazionale, quella “caducazione”evo cata dal premier Giuseppe Conte all’indomani della tragedia, quasi un anno fa. La revoca significherebbe in pratica distruggere il modello di business di Autostrade e mettere in crisi anche la holding di controllo Atlantia, che fa capo alla famiglia Benetton.

I tecnici radunati dal ministro Danilo Toninelli sostengono che le carenze di manutenzione a Genova mettono in discussione la sicurezza dell’intera rete. E quindi il governo avrà buona probabilità, anche se non la certezza assoluta, di riuscire a vincere. Il crollo del ponte Morandi renderebbe infatti nulle o almeno non applicabili le clausole che regolano la rescissione del rapporto tra lo Stato e il concessionario.

In pratica Autostrade potrebbe reclamare soltanto gli investimenti non ancora ammortizzati e quelli realizzati nell’ultimo anno, che il governo farebbe poi pagare all’azienda subentrante, rendendo l’operazione priva di costi aggiuntivi per lo Stato. Non sarebbe quindi applicabile la clausola rescissoria che Autostrade ha più volte detto di essere pronta ainvocare, cioè il pagamento dei 20 miliardi che equivalgono agli utili che la concessione garantisce all’azienda fino al 2038, sulla base di un contratto che ha lasciato praticamente tutto il potere al privato e nessuno allo Stato.