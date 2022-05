“Pillon mi attacca perché non è d’accordo con me. Menomale, se fosse stato d’accordo con le mie parole mi sarei preoccupata”: Loredana Berté risponde sulla sua pagina Facebook al senatore ultracattolico della Lega, che l’aveva presa di mira perché aveva criticato la sua manifestazione a Roma contro l’aborto. “On. Pillon, si tranquillizzi: io non ho attaccato lei, sarebbe tempo perso e se non l’ho fatto in tutti questi anni in cui lei si esprimeva nel suo solito modo…non lo faccio certo ora. Sto solo difendendo non un ‘pensiero unico’ (come lo definirebbe un complottista, alimentando una propaganda ridicola quanto pericolosa), ma il mio pensiero di donna libera che, insieme ad altri, tanti italiani si è battuta per far riconoscere una legge sacrosanta. Quindi dorma pure tranquillo, Pillon, non è proprio nei miei pensieri”.

La controreplica (definitiva) di Loredana Berté a Pillon sull’aborto

Pillon aveva infatti detto a Berté di essere “asservita al pensiero unico”: “Possibile che proprio tu, donna, non senta il desiderio di metterti dalla parte dei bambini che ogni giorno vengono fatti a pezzi nel grembo della loro mamma e gettati nei bidoni dei rifiuti ospedalieri? È questo il diritto che vuoi difendere? Pensaci. Magari ci regalerai una canzone sulla bellezza della vita!”. Le parole con le quali Berté aveva inizialmente espresso il suo parere sulla manifestazione di Pillon erano state: ““Mi sembrava di essere tornata indietro nel tempo, dopo 44 anni ancora persone (soprattutto uomini) che vogliono decidere del corpo di una donna. Eh sì, perché di questo si tratta, come recitava un celebre slogan dei movimenti femministi degli anni ’70 “il corpo è mio e lo gestisco io”: in quanto donna sono una persona fisica con dei diritti, un embrione non è ancora una persona, possono esserci mille motivi per cui decido di abortire”.