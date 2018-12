La diaspora dei renziani romani

Prima di tutto c’è una foto. È quella che Simone Canettieri del Messaggero ripesca dal 2014 e ritrae un pacchetto di “turbo-renziani” dell’epoca in cui erano “giovani e forti”: in primo piano c’è Luciano Nobili, oggi ancora plenipotenziario romano e regista dell’elezione di Andrea Casu a segretario del Partito Democratico romano, Lorenza Bonaccorsi oggi assessora in Regione Lazio e Roberto Giachetti, attualmente candidato in ticket con Anna Ascani al congresso del PD romano dove però gli altri renziani sostengono Martina. Bonaccorsi al congresso invece sostiene Nicola Zingaretti, così come l’ex premier Gentiloni che ha pubblicato quattro anni fa la foto su Twitter.

Insomma, quattro anni e mezzo dopo è iniziata la diaspora: