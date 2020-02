Renzi vuole la sfiducia a Conte e Gualtieri o Draghi premier

Annalisa Cuzzocrea su Repubblica racconta oggi che Matteo Renzi ha l’obiettivo di sfrattare Giuseppe Conte da Palazzo Chigi per sostituirlo con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri o con Mario Draghi. Di quest’ultima ipotesi avevamo già discusso qualche tempo fa. E pensa a una mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede:

Una mozione di sfiducia contro il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede già a metà marzo. Due ipotesi in testa: quella di un governo con alla guida il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri o un esecutivo istituzionale presieduto da Mario Draghi. Matteo Renzi si prepara alla battaglia. Ci vorrebbe una magia, per rimettere insieme un vestito ridotto a brandelli. Le parole che l’ex premier rivolge a Giuseppe Conte, dopo che il presidente del Consiglio ha giudicato “ingiustificata” l’assenza delle ministre di Italia Viva dal Consiglio dei ministri di ieri sera, suonano come l’inizio di una crisi di governo. La prova di una frattura che difficilmente si potrà ricomporre per permettere all’esecutivo di durare ancora tre anni. Non così. Non in questa forma.