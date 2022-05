Oggi l’ospite alla scuola di formazione politica della Lega a Milano sarà Matteo Renzi. Come scrive Alberto Mattioli su La Stampa si tratta di un “prof” d’eccezione.

Se Renzi fa lezione alla scuola di formazione politica della Lega

Mattioli oltre a parlare della lezione che forse nessuno si aspettava rivela che tra i due Mattei c’è un fitto scambio di messaggi: “Si scrivono quasi tutti i giorni, e raccontano che l’ex premier stia sfinendo di WhatsApp l’ex ministro dell’Interno per convertirlo al proporzionale”, aggiungendo anche una nota polemica: perché Renzi non ha reso nota la sua partecipazione all’evento leghista nella consueta “Enews”? Eppure nella newsletter ha parlato ampiamente del suo arrivo ad un’altra manifestazione politica, questa volta del Partito Democratico: “Ieri ho partecipato per la prima volta dalla nascita di Italia Viva una festa del Partito Democratico, a Empoli. Mi ha fatto piacere tornare a incontrare una comunità con la quale ho condiviso molte esperienze, alcune bellissime. E, tuttavia, ho spiegato una verità banale: se fossi rimasto nel Pd, io avrei guadagnato in termini di comodità di vita personale, ma il Paese avrebbe ancora Giuseppe Conte e non Mario Draghi a Palazzo Chigi. La libertà che ci siamo presi con la nascita di Iv ci ha consentito di fare una battaglia ha fatto del bene al Paese. E che ha fatto del bene anche al Pd, perché ha rovesciato i rapporti di forza e liberato i dem dalla subalternità ai grillini”.

Sulle pagine del Fatto Quotidiano invece ci sono maggiori dettagli riguardo all’ospitata del leader di Italia Viva alla scuola di formazione politica organizzata da Armando Siri. Renzi sarà intervistato da Gennaro Sangiuliano, reduce da quell’intervento alla convention, sempre a Milano, di Fratelli d’Italia che gli è costato una sanzione da parte della Rai. Perché la presenza di Renzi è notevole? Sembra rappresentare un altro indizio dell’avvicinamento delle posizioni di IV a destra, dopo l’appoggio a Genova al sindaco Bucci , ad esempio, o a Verona dove appoggerà Flavio Tosi, per non parlare del caso Palermo, con il ritiro di Davide Faraone e la scelta di Roberto Lagalla.